Actualidade

Os bombeiros sapadores do Porto retiraram hoje uma mulher de 49 anos do cimo da Torre dos Clérigos que, após subir até ao último varandim do monumento, se sentiu mal e desmaiou, disse fonte do batalhão.

O alerta foi dado às 10:41, quando os bombeiros sapadores foram chamados a auxiliar o INEM para retirar uma mulher do cimo da Torre dos Clérigos.

"A vítima era uma turista portuguesa que se sentiu mal quando chegou ao cimo da torre. Acabou depois por perder os sentidos e desmaiar", explicou a fonte.