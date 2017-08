Incêndios

O incêndio que lavra desde quarta-feira no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, agravou-se nas últimas horas e estende-se por quatro frentes bastante ativas, disse à agência Lusa o presidente do município.

Segundo Fernando Jorge, o aumento do vento, os reacendimentos e as projeções agravaram a situação durante a tarde, com várias aldeias em risco.

As localidades de Cardosa, Silvosa, Vinha e Sarnadas de São Simão estão ameaçadas pelas chamas, embora ainda não tenha sido dada ordem para retirar os habitantes, referiu o autarca.