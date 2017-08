LC

O FC Porto vai defrontar os franceses do Mónaco, os turcos do Besiktas e os alemães do Leipzig, no Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, ditou hoje o sorteio realizado no Mónaco.

A fase de grupos da Liga dos Campeões, com a participação de FC Porto, Benfica e Sporting, arranca a 12 de setembro e termina a 06 de dezembro.

JP // JP