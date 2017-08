Actualidade

A empresa Águas do Norte (AdNorte) anunciou hoje que reforçou o abastecimento de água em duas freguesias de Valpaços, que reportam dificuldades por causa da seca e do aumento de população em agosto.

Neste ano quente e seco, o município de Valpaços, no distrito de Vila Real, está a sentir algumas dificuldades no abastecimento de água a algumas aldeias.

O vice-presidente da autarquia, António Medeiros, disse à agência Lusa que neste mês de agosto também se verificou um aumento de população, nomeadamente com o regresso dos emigrantes, pelo que foi protocolado um reforço do abastecimento de água com a empresa Águas do Norte.