LC

Cristiano Ronaldo foi hoje eleito o melhor jogador da UEFA de 2016/17, época em que conquistou pela segunda vez consecutiva a Liga dos Campeões de futebol, ao serviço do Real Madrid.

O internacional português, de 31 anos, finalista do prémio juntamente com o guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, e com o avançado argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, foi o melhor marcador da 'Champions', com 12 golos em 13 jogos, numa edição em que atingiu um recorde de 106 golos no total das suas participações.

Eleito pela terceira vez melhor jogador da UEFA, Cristiano Ronaldo foi também designado melhor avançado da época, em que ajudou a equipa espanhola a conquistar a Liga dos Campeões pela 12.ª vez, apontando dois tentos na final, na vitória por 4-1 sobre a Juventus. (Corrige título e texto: Cristiano Ronalodo foi eleito melhor jogador da UEFA em 2016/17 e não da Liga dos Campeões).