Actualidade

A Comissão de Trabalhadores da Impresa Publishing concluiu haver uma "incerteza total" quanto ao futuro dos títulos do grupo, como a revista Visão, e dos trabalhadores, depois de uma reunião com a administração da empresa.

Após o comunicado do presidente da Comissão Executiva (CEO) da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, sobre o "processo formal de avaliação do portefólio e respetivos títulos, que poderá implicar a alienação de ativos", os representantes dos trabalhadores solicitaram uma reunião de urgência.

Devido à ausência do CEO, a comissão reuniu esta tarde com o diretor de recursos humanos, Eduardo Gomes, e divulgou "duas conclusões principais" desse encontro: "incerteza total quanto ao futuro de todos os títulos da Impresa Publishing (Activa, Blitz, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, Telenovelas, TV Mais, Visão, Visão História, Visão Júnior), à exceção do Expresso".