Actualidade

A Câmara Municipal do Seixal continua a avaliar as condições de segurança do prédio de seis andares que teve de ser hoje evacuado, para decidir se os moradores ainda poderão regressar esta noite às suas habitações, informou a autarquia.

O prédio, situado na Avenida da República, na zona ribeirinha do Seixal, distrito de Setúbal, teve de ser esta manhã evacuado devido à queda de um muro de suporte do edifício, não se registando feridos.

Ao longo do dia têm estado no local elementos da Proteção Civil municipal para avaliar as condições de segurança do edifício e perceber se é possível que os cerca de 20 moradores possam regressar ainda hoje às suas casas.