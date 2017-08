Incêndios

Seis bombeiros de Leiria foram hoje apanhados pelas chamas a caminho do combate ao fogo que lavra no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, tendo um deles ficado em estado grave, informou a Proteção Civil.

De acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, o incidente aconteceu com dois veículos de um grupo de bombeiros de Leiria que se deslocavam para o apoio ao combate ao incêndio em Oleiros.

O acidente provocou seis feridos, dos quais cinco feridos ligeiros e um ferido grave que deverá ser transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.