Incêndios

O município de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, contabilizou 26 habitações afetadas pelo incêndio que lavrou no concelho entre 11 e 13 de agosto, tendo o presidente da Câmara defendido "um pacto para a floresta".

"Seria um erro histórico deixar agora a natureza regenerar-se sem ser de uma forma ordenada, com zonas-tampão, aceiros, e com árvores de diferentes espécies, e para tal é preciso um pacto para a floresta", defendeu Jacinto Lopes (PSD), contabilizando, em declarações à Lusa, "um total de 26 casas afetadas pelos incêndios, quatro delas de primeira habitação, duas pessoas feridas e cerca de quatro mil hectares de área florestal" destruída.

"Ardeu cerca de 25% da florestal de Ferreira do Zêzere e um terço do nosso território, mas poderia ter ocorrido aqui uma catástrofe. Os números são muito graves, mas ficam aquém da catástrofe e do sofrimento por que passámos devido a um incêndio cuja rapidez, violência, força e intensidade nunca havia visto nos últimos 30 anos", frisou o autarca.