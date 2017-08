LE

O Marítimo ficou hoje fora da Liga Europa de futebol, ao perder por 3-1 no terreno do Dínamo de Kiev, em jogo da segunda mão dos 'play-offs' de acesso à fase de grupos.

Uma semana depois do 0-0 na Madeira, no jogo da primeira mão, a equipa ucraniana venceu no Olímpico de Kiev com golos de Garmash (33 minutos), Morozyuk (35) e Derlis González (61), enquanto Erdem Sen fez o golo do Marítimo (68).

A equipa insular falha assim o objetivo de se juntar ao Vitória Guimarães, qualificado diretamente para a fase de grupos, à qual o Sporting de Braga também procura aceder, defrontando em casa o FH Hafnarfjordur depois de ter vencido na Islândia por 2-1.