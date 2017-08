Angola/Eleições

O mandatário da UNITA para as eleições angolanas disse hoje que vai demonstrar, através das atas de voto, que o seu partido e o MPLA estão a disputar "de forma renhida" a vitória, abrindo a possibilidade de coligações pós-eleitorais.

José Pedro Cachiungo falava aos jornalistas no Centro de Imprensa das eleições gerais angolanas, pouco depois de a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, ter anunciado os primeiros resultados provisórios da votação.

De acordo com a CNE, quando estavam escrutinados quase seis milhões (5.938.853 eleitores) do total de 9.317.294 eleitores, o MPLA (partido no poder há 42 anos) obtinha 64,57% dos votos, abaixo da maioria qualificada, enquanto a UNITA alcançava os 24,04%, acima da votação de 2012.