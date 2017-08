Actualidade

Desde o início de 2016 foram recolhidos quase 450 mil litros de resíduos no porto de pesca de Peniche, no âmbito de um projeto para reduzir o lixo no mar, informou hoje fonte da Docapesca.

Os números foram avançados durante a sessão de apresentação do projeto "A Pesca por um Mar sem Lixo", que decorreu esta tarde no porto de Pesca de Aveiro, na presença da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

Promover a recolha dos resíduos gerados a bordo das embarcações e capturados nas artes de pesca, disponibilizando as infraestruturas adequadas para a sua receção, é o objetivo do projeto promovido pela Docapesca.