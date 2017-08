IC8 cortado em Pedrógão Grande desde as 19

Uma colisão rodoviária no Itinerário Complementar n.º 8 (IC8), em Pedrógão Grande, obrigou hoje ao corte da via nos dois sentidos, disseram fontes dos Bombeiros Voluntários e da GNR à agência Lusa.

De acordo com a página da Associação Nacional de Proteção Civil, o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 87 do IC8 em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, foi dado pelas 19:21, estando no local 14 elementos apoiados por seis veículos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria adiantou à Lusa que existe um ferido, desconhecendo-se para já a sua gravidade.