O Watford, treinado pelo português Marco Silva, anunciou hoje a contratação do futebolista peruano André Carrillo até final da época, por empréstimo do chega do Benfica, ficando o clube inglês com opção de compra.

O extremo de 26 anos reencontra Marco Silva, com quem se cruzou no Sporting em 2014/15, antes de se mudar para o Benfica na época passada, depois de deixar terminar o seu vínculo com os 'leões'.

Ao serviço das 'águias', Carrillo raramente foi primeira opção e apontou dois golos nas 24 partidas em que participou. Pela seleção do Peru alinhou 35 vezes.