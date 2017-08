Angola/Eleições

O secretário do Bureau Político do MPLA para as questões políticas e eleitorais, João Martins, afirmou hoje que a contagem eleitoral que o partido está a fazer confirma a eleição acima de 147 deputados e uma maioria parlamentar qualificada.

"Esta manhã, quando nós consolidamos a apreciação dos dados, tal como esclarecemos, tínhamos a certeza que iremos ter no parlamento acima dos 147 deputados, que configura a maioria qualificada de dois terços", explicou o responsável, numa declaração aos jornalistas na sede nacional do partido, pelas 20:00 (mesma hora em Lisboa).

PVJ // EL