Incêndios

As chamas que vão consumindo a floresta de Oleiros, distrito de Castelo Branco, puseram hoje a aldeia de Orvalho em alvoroço, com a população a acreditar que o fogo é mais um empurrão para as pessoas abandonarem o interior.

"Parece que querem correr com a gente, que querem que as pessoas saiam do interior do país", desabafa Jorge Marques, artista plástico que trocou este ano Lisboa pela aldeia de Orvalho, à procura de calma e de uma maior proximidade com a natureza.

Por volta das 14:00, estava sentado num dos cafés da localidade, quando avistou as chamas no cimo de uma das colinas "a descerem rapidamente" até à aldeia.