Incêndios

O combate ao incêndio que começou na quarta-feira no concelho da Guarda está a evoluir favoravelmente e o fogo pode ficar dominado durante a noite, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal da Guarda.

"A esta hora [22:30], o incêndio tem três ou quatro frentes, mas estão localizadas e julgo poder dizer com alguma esperança que com a chegada ao final do dia de GIPS [elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro) da GNR, que é um grande reforço, as coisas possam ficar melhor durante a noite", disse Álvaro Amaro à agência Lusa.

O autarca, que tem estado no terreno a acompanhar a situação, vincou que a chegada ao teatro de operações de elementos do GIPS veio dar "uma esperança maior de que durante a noite se possa acabar com este flagelo que assolou a Guarda nestes dois dias".