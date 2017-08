Macau/Tufão

O Centro de Operações de Proteção Civil (COPC) de Macau informou hoje que foi encontrado mais um corpo, num parque de estacionamento na zona norte da cidade, elevando o número de vítimas do tufão Hato a nove.

"Os mergulhadores dos Serviços de Alfândega encontraram um corpo não identificado, do sexo masculino, no parque de estacionamento do edifício Fai Tat", na zona norte de Macau, às 06:24, indicou o COPC.

O balanço anterior dava conta de oito mortos e 244 feridos, incluindo quatro portugueses em Macau.