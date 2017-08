Actualidade

Um consórcio liderado pela estatal chinesa China Three Gorges (CTG), maior acionista da EDP, chegou hoje a acordo com a construtora do Brasil Odebrecht para comprar a terceira maior central hidroelétrica do Peru, anunciou a empresa brasileira.

Com uma potência de 456 megawatts, a central hidroelétrica de Chaglla vai ser vendida por 1.400 milhões de dólares (1.190 milhões de euros).

O consórcio liderado pela CTG inclui ainda o fundo de investimento norte-americano ACE e o chinês CNIC.