Macau/Tufão

Um novo tufão deve atingir Macau no domingo, informaram hoje as autoridades, sem afastar a possibilidade de içar o sinal 8 de tempestade, numa escala de 10, quatro dias depois da passagem do Hato, que causou nove mortos.

A porta-voz dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) disse à Lusa que a tempestade tropical Pakhar deve passar próxima de Macau às 12:00 (05:00 em Lisboa) de domingo, depois de atravessar as Filipinas, em direção ao mar do Sul da China, no sábado, movendo-se para noroeste em direção à costa da província de Guangdong.

"Macau deve içar o sinal número 1 amanhã [sábado], dia 26, e existem altas possibilidades de ser içado sinal superior mais tarde", explicou Vera Varela.