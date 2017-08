Actualidade

Pelo menos 12 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e dez ficaram feridas num bombardeamento contra um edifício de habitação social na capital do Iémen, disseram fontes das equipas de socorro.

O ataque aéreo ocorreu ao amanhecer no bairro de Fash Aatan, no oeste da cidade, e destruiu o edifício, do qual foram resgatados os corpos de cinco crianças entre três e sete anos, além de uma mulher, constatou a agência noticiosa espanhola Efe.

A coligação árabe, liderada pela Arábia Saudita, intervém militarmente no Iémen, em apoio às tropas leais ao Presidente Abdo Rabu Mansur Hadi e contra os rebeldes 'hutis', que controlam amplas partes do país, incluindo a capital, desde o final de 2014.