Actualidade

A atriz Vanessa Redgrave vai participar no Festival Internacional de Cultura (FIC), que abre no dia 01 de setembro, em Cascais, onde participa numa conversa com o jornalista António Borga e com o público, divulgou hoje a organização.

A conversa com a atriz, no dia 17 de setembro, às 19:00, na Casa das Histórias, em Cascais, acontece após a exibição do filme "Julia" (1977), de Fred Zinnemann, que foi "escolhido pela própria artista pelo facto de a personagem que interpreta remeter para situações muito atuais".

No final da sessão, a atriz britânica de 80 anos, será homenageada pela Academia Portuguesa de Cinema.