Actualidade

O Programa Alimentar Mundial precisa de 850 milhões de euros para impedir a fome em quatro países até ao final do ano, disse à Lusa o diretor do Programa Alimentar Mundial.

"Precisamos de quase 850 mil milhão de dólares para combater a fome nestes países nos próximos seis meses. Quando estamos com poucos fundos, o programa é obrigado a cortar nas rações de comida, deixando as pessoas com menos do precisam para ter uma vida normal e saudades. Quanto mais dramáticos os cortes, maior o número de pessoas que pode morrer por falta de comida", disse David Beasley em entrevista à Lusa.

"Falta de fundos significa que pessoas podem morrer. É tão simples quanto isso", acrescenta o responsável.