Incêndios

A Câmara Municipal de Proença-a-Nova vai criar um gabinete dedicado ao cadastro florestal e admite incluir, no próximo orçamento, o projeto de criação de um fundo destinado à gestão de combustível nos perímetros urbanos, foi hoje anunciado.

As medidas foram comunicadas pelo presidente da autarquia de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, João Lobo, na última sessão pública da reunião camarária realizada no auditório Mariano Gago, no Centro Ciência Viva da Floresta.

O município refere, em nota hoje enviada à agência Lusa, que a criação do gabinete dedicado ao cadastro florestal enquadra-se "no conjunto de medidas de ação imediata para trabalhar em prol da floresta".