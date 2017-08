Actualidade

A confiança empresarial baixou em agosto na Alemanha depois de ter alcançado três recordes consecutivos, com os empresários a darem respostas mais negativas relativamente à sua situação atual.

De acordo com o Instituto de Investigação Económica alemão (Ifo), o índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha baixou em agosto até aos 115,9 pontos, depois do recorde de 116 pontos de julho.

Embora tenham dado uma pior pontuação à sua situação atual, os empresários melhoraram as suas expetativas para os próximos seis meses.