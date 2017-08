Actualidade

O festival Coimbra em Blues está de regresso a Coimbra, após um interregno de cinco anos, novamente com o músico Paulo Furtado na direção artística, que quer transformar este retorno num primeiro passo para um festival que "tome conta da cidade".

O evento, que teve sempre como palco o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), muda-se neste seu regresso para o Convento São Francisco para dois dias de blues, a 15 e 16 de setembro, com quatro concertos.

Pelo Convento São Francisco, vão passar, no dia 15 de setembro, o grupo português TT Syndicate e a cantora americana Pat 'Mother Blues' Cohen, que fez a sua vida a cantar em clubes de Nova Orleães. A 16 de setembro, atua Marta Ren & The Groovelvets e a banda americana de punk blues e de garage punk The Gories, ativos desde 1986.