A Presidência do Conselho de Ministros retificou alguns pontos do decreto-lei que criou medidas de dinamização do mercado de capitais para diversificar as fontes de financiamento das empresas, que entrou em vigor a 01 de julho.

Numa declaração de retificação hoje publicada em Diário da República, o Governo esclarece "inexatidões" em quatro situações do decreto-lei aprovado em Conselhos de Ministros de 18 de maio com as assinaturas do primeiro-ministro, António Costa, ministro das Finanças, Mário Centeno, e ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

No número 5 do artigo 6.º daquele diploma faz-se referência ao número 1 do artigo 10.º que respeita à política de distribuição de dividendos - as SIMFE (sociedades de investimento mobiliário para fomento da economia) devem distribuir, pelo menos, 30% do respetivo resultado anual, apurado de acordo com as regras contabilísticas legalmente aplicáveis.