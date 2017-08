Angola/Eleições

O secretário do Bureau Político do MPLA para os assuntos políticos e eleitorais, João Martins, apelou hoje aos angolanos para aguardarem com serenidade e paciência pelos resultados definitivos das eleições gerais, acusando a oposição de querer inviabilizar esse processo.

Aquele dirigente reagia hoje, em declarações à imprensa, ao anúncio oficial dos últimos resultados provisórios das eleições gerias de quarta-feira, que dão a vitória ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), com 61,70% dos votos alcançados nas eleições gerais angolanas, e a eleição de João Lourenço para novo Presidente da República.

Segundo João Martins, o processo eleitoral angolano tem estado a merecer uma avaliação positiva, por parte dos observadores nacionais e internacionais, mas os últimos pronunciamentos dos partidos da oposição, revela que não querem "ver os resultados definitivos publicados".