Actualidade

O CDS-PP questionou hoje o Ministério da Educação sobre a contratação de pessoal não docente, pedindo garantias de que não haverá escolas encerradas no início do ano letivo por falta de funcionários.

"Pode garantir-se a todas as comunidades educativas que não se repetirá, no ano letivo que começa daqui a menos de um mês, o cenário de escolas fechadas por falta de funcionários que sucedeu no ano letivo passado?", questionou o CDS-PP.

A pergunta subscrita pelas deputadas Ana Rita Bessa e Ilda Araújo Novo questiona ainda o Ministério de Tiago Brandão Rodrigues sobre quando será pulicada a "nova portaria dos rácios para pessoal não docente dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas".