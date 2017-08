Actualidade

A Active Space Technologies (AST), empresa da área espacial com sede em Coimbra, prevê chegar ao fim do ano com uma faturação de quatro milhões de euros, foi hoje anunciado durante uma visita do presidente da Câmara.

O diretor da AST, Ricardo Patrício, disse ao autarca Manuel Machado que a empresa "tem vindo a faturar" na ordem dos três milhões de euros nos últimos anos, valor que deverá crescer para quatro milhões no final de 2016.

"Estamos a conter o nosso esforço de vender", admitiu Ricardo Patrício, revelando que a empresa, que regista um crescimento de 20% ao ano e que emprega mais de 70 trabalhadores, maioritariamente com formação superior, enfrenta atualmente um problema de falta de espaço para poder expandir-se.