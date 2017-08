LC

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, advertiu hoje para o "perigoso" grupo A da Liga dos Campeões de futebol, reconhecendo "dimensão e qualidade" ao Benfica.

"Eu penso que é um grupo perigoso, e, se virmos a história recente do United, perdeu com o Basileia, não venceu o Benfica em dois jogos e penso que o último jogo com o CSKA Moscovo foi 0-0 ou 1-0", referiu o técnico, que já orientou os lisboetas, em conferência de imprensa.

Mourinho recorreu à sua experiência para justificar as esperadas dificuldades em alcançar um dos dois primeiros lugares do agrupamento, que dão acesso aos oitavos de final.