Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, assiste no sábado a um painel do Fórum Socialismo 2017, a 'rentrée' política do BE que decorre entre hoje e domingo em Lisboa.

Segundo informação avançada à agência Lusa pelo gabinete de Pedro Nuno Santos, o governante vai sentar-se na audiência de um painel intitulado "A social-democracia tem futuro?".

Este debate do Fórum Socialismo 2017 - marcado para as 11:45 de sábado - tem como oradores o deputado do BE e vice-presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, e o adjunto do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Hugo Mendes.