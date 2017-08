Actualidade

A Justiça do Brasil aprovou a realização da assembleia-geral de credores da Oi em 09 de outubro, primeira convocatória, e 23 de outubro, segunda convocatória, anunciou hoje a Pharol em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Pharol (antiga PT SGPS), que detém cerca de 27% da Oi, divulgou a informação da operadora brasileira na qual informa os "acionistas e ao mercado em geral que o Juízo da 7.ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro homologou as datas sugeridas pelo administrador judicial para a Assembleia Geral de Credores ("AGC")".

Segundo a mesma fonte, a realização da AGC foi designada "para os dias 09/10/2017, em primeira convocação, e 23/10/2017, em segunda convocação, a ser realizada no Riocentro".