Actualidade

Um homem armado com uma faca foi abatido hoje à noite depois de atacar dois militares em Bruxelas, anunciou a polícia belga.

O ataque ocorreu no bairro Emile-Jacqmain cerca das 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e desconhece-se até ao momento detalhes do sucedido e se a ação tem alguma relação com terrorismo.

A polícia belga montou um perímetro alargado de segurança e já informou que a situação está "sob controlo".