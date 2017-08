Actualidade

O Belenenses e o Vitória de Setúbal empataram hoje 1-1, no jogo de abertura da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Lisboa.

No Estádio do Restelo, um autogolo de Gonçalo Paciência, aos 20 minutos, deu vantagem ao Belenenses, equipa treinada pelo seu pai, Domingos, mas o Vitória refez a igualdade e fixou o resultado final por intermédio de Nuno Pinto, aos 81.

A igualdade deixa o Belenenses no nono lugar, com quatro pontos, enquanto os sadinos, que ainda não venceram e somam três empates, ocupam o décimo posto, com três pontos, num campeonato liderado por Benfica, FC Porto, Sporting e Rio Ave, todos com nove.