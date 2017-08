Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou na sexta-feira o estado de catástrofe natural a pedido do governador do Texas, que nas próximas horas vai ser atingido pelo furacão Harvey.

"A pedido do governador do Texas, já assinei a declaração de catástrofe natural, que liberta todo o poder de assistência do governo" federal, anunciou Trump através da rede social Twitter.

Antes, o governador do Texas, o republicano Greg Abbot, advertiu a população de que o Estado iria sofrer "inundações históricas" e pediu que se prepare para "um grande desastre".