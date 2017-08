Actualidade

Três tigres de Bengala, um leão africano e um crocodilo de pântano foram apreendidos pelas autoridades mexicanas numa casa em Ciudad de Juaréz, no México, informou na sexta-feira a Procuradoria Federal da Proteção do Ambiente (Profepa).

Uma denúncia alertou para a presença dos quatro felinos e do crocodilo na casa, num bairro residencial em Ciudad de Juaréz, na fronteira com os Estados Unidos, no estado de Chihuahua, no norte do país.

Os animais, entretanto submetidos a exame médico, encontravam-se aparentemente em bom estado físico e foram enviados para um local apropriado, explicou a Profepa.