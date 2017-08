Incêndios

Três principais fogos lavravam esta madrugada em Oleiros (Castelo Branco) e Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), concentrando no combate às chamas mais de mil operacionais, segundo a Proteção Civil.

A Proteção Civil estava esta noite a reforçar os meios terrestres no combate aos dois fogos que lavram no concelho de Oleiros (Castelo Branco) com o objetivo de dominá-los durante a madrugada de hoje.

O fogo que deflagrou na quarta-feira, pelas 13:00, na localidade de Selada das Pedras, era o que pelas 04:30 reunia maior número de operacionais no terreno, com 658 elementos, apoiados por 213 meios terrestres.