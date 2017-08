Actualidade

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou na sexta-feira uma competição de artilharia das forças especiais do exército norte-coreano no 57.º aniversário da doutrina "Songun", que dá prioridade ao setor militar.

No concurso foram utilizados diferentes ativos militares, desde aviões e lançadores de mísseis, até canhões dotados de autopropulsão.

Kim deu, a partir do posto de observação, o sinal para o início da competição, numa operação que simulava a ocupação das ilhas.