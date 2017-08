Actualidade

Mais de 20 anos depois do 'duelo' Cavaco/Guterres no Pontal e na Pontinha, o PS regressa hoje a Faro para a 'rentrée' socialista com uma "Festa de Verão", que será encerrada pelo secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa.

Segundo fonte do partido, a intervenção de António Costa irá contrapor a ideia de uma "oposição prisioneira do passado" a um Governo "com olhos no futuro", que quer mobilizar a geração 20/30 e apostar numa década de convergência com a União Europeia.

A pouco mais de um mês das eleições autárquicas de 01 de outubro, os socialistas retomam a tradição de marcar o regresso das férias de verão no Algarve, depois de no ano passado terem optado por um modelo diferente, com uma conferência que decorreu em Coimbra, já em meados de setembro.