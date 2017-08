Macau/Tufão

O Governo de Macau reiterou hoje que, "até à data, não existem cidadãos nacionais portugueses antre as vítimas mortais e os feridos, na maioria ligeiros", resultantes da passagem do tufão Hato na quarta-feira passada pelo território.

Num comunicado emitido no final do encontro do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, com o secretário para a Segurança do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Wong Sio Chak, as autoridades de segurança reafirmaram não ter sido recebido "até ao momento, nenhum pedido de auxílio por parte de cidadãos detentores de passaporte português".

As autoridades de segurança destacaram ainda que será dada "toda a atenção" às situações de emergência, "sempre na defesa dos interesses da RAEM e da comunidade portuguesa aqui residente".