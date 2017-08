Actualidade

O furacão Harvey chegou ao Texas na sexta-feira e perdeu parte da intensidade ao tocar terra pela segunda vez, passando da categoria 4 para 3 na escala de Saffir-Simpson, após provocar danos na localidade de Rockport.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, o Harvey, agora com categoria 3, tem ventos máximos de 201 quilómetros por hora e prevê-se que continue a enfraquecer nas próximas 48 horas.

Pelo caminho foi perdendo velocidade, o que significa que precisará de mais tempo para causar danos. Os ventos com força de furacão estendem-se por 65 quilómetros a partir do centro e os violentos, com força de tempestade tropical, a 220 quilómetros.