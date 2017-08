Actualidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou a detenção, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, de 51 pessoas em flagrante delito, 29 das quais por condução sob o efeito do álcool.

Em comunicado, a GNR informou que, no âmbito de operações em todo o território nacional, que visaram, nomeadamente, a prevenção e combate à criminalidade violenta, foram detidos, também, oito indivíduos por tráfico de estupefacientes, oito por condução sem habilitação legal, três por detenção de arma proibida e um por furto de metais não preciosos.

Naquelas operações, foram apreendidas 198 doses de haxixe, 24 de cocaína, uma arma de fogo e duas armas brancas, adiantou o comunicado.