Actualidade

Unidades da Polícia Federal e do Exército iraquiano, apoiadas pelas milícias pró governamentais Multidão Popular tomaram hoje o controlo de três novos bairros da cidade iraquiana de Tel Afar, um dos últimos bastiões do grupo extremista Estado Islâmico.

O comandante das Operações Conjuntas, Abdelamir Yaralá, afirmou em comunicado que as forças da Polícia e das milícias recuperaram o bairro de Al Qadisiya e Al Rabiaa, no norte e no centro da cidade, respetivamente.

Entretanto, tropas do Exército, apoiadas também pela Multidão Popular, assumiram o controlo do bairro de Al Oruba al Zania, este de Tal Afar.