A PSP anunciou hoje a detenção, na área do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), de 32 pessoas, entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de hoje, 11 das quais por tráfico de droga.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adiantou que, além das detenções, foi apreendida uma quantidade não especificada de droga e uma arma ilegal.

Além dos 11 detidos por tráfico de estupefacientes, a PSP registou ainda nove detenções por condução sob o efeito do álcool, quatro por falta de habilitação legal para conduzir, duas por furto, uma por violência doméstica, uma por detenção de arma proibida e quatro por outros crimes não revelados.