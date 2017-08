Actualidade

O festival Gliding Barnacles arranca na segunda-feira e durante sete dias propõe atividades ligadas ao surf e música, com 25 concertos entre a praia do Cabedelo e a cidade da Figueira da Foz.

Durante os sete dias da quarta edição do evento, haverá 'workshops' relacionados com o surf, pequenas competições, exposições, residências artísticas, uma performance, um almoço vínico, um mercado e 25 concertos que se realizam na praia do Cabedelo, numa antiga garagem no centro da cidade e no jardim municipal.

"Como o Cabedelo é um sítio periférico, longe da cidade, e como os surfistas estão nessa zona marginal, quisemos trazer o surf para dentro da cidade", sublinhou à agência Lusa o promotor da iniciativa, Eurico Gonçalves.