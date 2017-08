Actualidade

O governo do Iraque assegurou hoje que a forças iraquianas já controlam 70% da cidade de Tel Afar, uma semana depois de ser lançada a ofensiva sobre esta localidade que estava nas mãos do grupo Estado Islâmico (EI).

Numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, que está a visitar o país para tratar de questões ligadas com a luta contra o grupo Estado Islâmico, Ibrahim al Yafari, ministro dos Negócios Estrangeiros iraquiano, garantiu que as forças iraquianas "já recuperaram" o controlo de 70% da cidade de Tel Afar.

Os ministros dos Negócios Estrangeiro e da Defesa franceses, Jean-Yves Le Drian e Florence Parly, estão de visita ao Iraque e têm prevista uma reunião com o primeiro-ministro, Haidar al Abadi, para transmitir-lhe o apoio de Paris a Bagadad na guerra contra os jhiadistas.