Incêndios

A coordenação operacional "está a falhar muitíssimo, não é de agora, incêndio após incêndio", criticou hoje a presidente do CDS-PP, anunciando que vai visitar Abrantes e Mação na segunda-feira.

Em declarações aos jornalistas na freguesia lisboeta da Ajuda, onde realizou esta manhã uma ação de pré-campanha para as eleições autárquicas de 1 de outubro, a que se candidata, Assunção Cristas frisou que "as condições meteorológicas não foram piores do que noutros anos" e "o número de ignições não foi pior, pelo contrário, foi inferior a outros anos".

Porém, "a área ardida e a dimensão dos incêndios é muito maior", assinalou. "Isto sugere - eu não quero ser precipitada -, mas sugere uma grande descoordenação operacional no terreno", avaliou, adiantando que, na segunda-feira, vai deslocar-se a Abrantes e Mação, iniciativa que alargará a outras zonas afetadas por incêndios, nomeadamente Pedrógão Grande, Fundão e Covilhã.