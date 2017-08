Actualidade

Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães empataram hoje 0-0, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O anfitrião Paços de Ferreira, que ainda não venceu na prova, ficou em inferioridade numérica aos 44 minutos, por expulsão do médio queniano Mabil, por vermelho direto.

Com este empate, o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro jogo sem vencer, segue no 11.º lugar, com os mesmos quatro pontos de Belenenses e Tondela, enquanto o Paços de Ferreira ocupa o 14.º posto, com dois.