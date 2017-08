Macau/Tufão

A aproximação de Macau da tempestade tropical Pakhar, que levou hoje as autoridades a hastear o sinal 3 de alerta, já cancelou ou suspendeu mais de 60 voos e 20 ligações marítimas.

O Aeroporto Internacional de Macau cancelou 65 voos com partida ou chegada previstas para domingo, informa um comunicado.

A aproximação do tufão Pakhar tinha, até às 21:00 de hoje (14:00 em Lisboa), obrigado também à suspensão de pelo menos 24 ligações marítimas de e para Macau, de acordo com informação disponibilizada na página de Internet de uma das operadoras do serviço.